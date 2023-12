Fujifilm Holdings Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Fujifilm-Aktie wird aus charttechnischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +9,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von +0,15 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Durch die fundamentale Analyse wird die Aktie von Fujifilm als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,48 insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte" liegt, der 41,81 beträgt.

In Bezug auf die Dividende ist Fujifilm mit einer Ausschüttung von 1,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (2,71 %) niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Fujifilm eine Performance von 17,81 Prozent, was eine Underperformance von -0,8 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Fujifilm jedoch 3,65 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.