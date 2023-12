Fujifilm Holdings Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fujifilm Holdings":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fujifilm derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7924,94 JPY, während der Aktienkurs bei 8479 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,99 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 8541,14 JPY, was einer Abweichung von -0,73 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Fujifilm-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Fujifilm-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,45 Prozent erzielt, was 13,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 19,91 Prozent, wobei die Fujifilm-Aktie aktuell 9,54 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fujifilm-Aktie liegt bei 14,68, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 65 Prozent vom durchschnittlichen KGV der Branche "Computer & Peripheriegeräte" von 41. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fujifilm-Aktie liegt bei 55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage zeigen keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Fujifilm-Aktie.