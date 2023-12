Fujicopian Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Fujicopian über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Fujicopian liegt bei 41,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,3 und führt zu derselben Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fujicopian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1713,2 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1555 JPY liegt. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1577,86 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Fujicopian, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Insgesamt erhält Fujicopian auf Basis der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.