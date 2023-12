Fujicopian Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Fujicopian beträgt 96,3, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 46,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Fujicopian daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Fujicopian beträgt 1704,83 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1530 JPY liegt, was zu einer Abweichung von -10,25 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1559,14 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fujicopian daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält Fujicopian auf verschiedenen Ebenen eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.