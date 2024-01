Fujian Yuanli Active Carbon Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit Ausnahme eines Tages, an dem die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fujian Yuanli Active Carbon diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Yuanli Active Carbon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,15 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (15,61 CNH) weist eine ähnliche Tendenz auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Yuanli Active Carbon liegt bei 23 und zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" auf einem durchschnittlichen Niveau bewertet wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Fujian Yuanli Active Carbon-Aktie liegt bei 46 bzw. 54,4, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch der RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Fujian Yuanli Active Carbon-Aktie sowohl aus dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, der fundamentalen Bewertung und dem Relative Strength Index jeweils eine "Neutral"-Bewertung.