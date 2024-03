Fujian Yuanli Active Carbon Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Fujian Yuanli Active Carbon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,63 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,14 CNH liegt, was einem Unterschied von -9,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 14,28 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,98 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Fujian Yuanli Active Carbon mit 20,89 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Aktienkurs von Fujian Yuanli Active Carbon hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -26,92 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 6,1 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Fujian Yuanli Active Carbon-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 42,16 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fujian Yuanli Active Carbon.