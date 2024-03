Fujian Yuanli Active Carbon Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Fujian Yuanli Active Carbon verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,92 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -23,02 Prozent, was bedeutet, dass Fujian Yuanli Active Carbon eine Underperformance von -3,9 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -23,02 Prozent im letzten Jahr, und Fujian Yuanli Active Carbon lag 3,9 Prozent unter diesem Wert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Fujian Yuanli Active Carbon derzeit eine Dividendenrendite von 0,32 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Yuanli Active Carbon liegt bei 20,89, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fujian Yuanli Active Carbon gesprochen. Als Resultat erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.