Fujian Yuanli Active Carbon Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Yuanli Active Carbon liegt derzeit bei 23, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv in Bezug auf Fujian Yuanli Active Carbon. Die Anleger diskutierten überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,15 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,61 CNH liegt daher nahe diesem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 15,71 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Fujian Yuanli Active Carbon aktuell eine Rendite von 0,33 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.