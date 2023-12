Fujian Tianma Science and Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Fujian Tianma Science & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite damit 0,67 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -5,78 Prozent, wobei Fujian Tianma Science & aktuell 0,91 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +8,02 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +2,26 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer generellen Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 4 Schlecht- und 1 Gut-Signal, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Anhand des Relative Strength-Index ist die Fujian Tianma Science & aktuell mit dem Wert 100 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 42, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.