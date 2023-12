Foryou Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Foryou-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 32,07 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 34,57 CNH liegt. Dies führt zu einem positiven Abstand von +7,8 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 33,83 CNH, was einer Distanz von +2,19 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Foryou-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um 13,43 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -19,88 Prozent für Foryou führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 6,55 Prozent, wobei Foryou um 13 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte eine Verbesserung der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Foryou festgestellt werden. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Foryou bei 41,25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

