Fujian Tianma Science and Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Tianma Science & liegt mit 71,62 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Dies entspricht einem neutralen Rating auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,37 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 16,08 CNH lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein schlechtes Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fujian Tianma Science & zeigt ebenfalls neutrale Werte sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie haben in den letzten Wochen abgenommen, was zu einem schlechten Rating führt. Negative Kommentare in den sozialen Medien deuten auf eine zunehmend negative Stimmung gegenüber der Aktie hin.

Insgesamt erhält die Aktie von Fujian Tianma Science & aufgrund der verschiedenen Analysen ein schlechtes Rating.