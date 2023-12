Fujian Tianma Science and Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Fujian Tianma Science & bei 17,65 CNH liegt, was einer Entfernung von +8,02 Prozent vom GD200 (16,34 CNH) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 17,26 CNH auf. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,26 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fujian Tianma Science &-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Fujian Tianma Science & 0,06 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt mit 0,23 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,29). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Fujian Tianma Science & eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und Buzz um die Aktie zeigen, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fujian Tianma Science &-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Fujian Tianma Science & ein aktuelles KGV von 71,62 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Auf dieser Basis wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.