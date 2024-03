Fujian Tianma Science and Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Fujian Tianma Science & liegt bei 25, was als „überverkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,22 und wird daher als „neutral“ bewertet. Insgesamt wird die Einschätzung als „gut“ beurteilt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fujian Tianma Science & ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt jedoch auch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von „neutral“ führt. Eine Analyse aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 5 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von „gut“ führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Tianma Science & beträgt aktuell 71. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche ist das KGV weder unter- noch überbewertet, was zu einer „neutralen“ Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für Fujian Tianma Science & liegt bei 16,34 CNH für die letzten 200 Handelstage, was zu einer „neutralen“ Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,46 CNH, was ebenfalls zu einer „neutralen“ Bewertung führt. Insgesamt wird Fujian Tianma Science & basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einer „neutralen“ Einschätzung versehen.