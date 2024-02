K&S Aktie: Immer langsam!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von K+s war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit nur zwei Tagen, an denen die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf vorwiegend negative Themen verlagert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator für die technische Analyse, zeigt, dass die K+s-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) wird K+s als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,5 im Vergleich zum Branchen-KGV von 93,93. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um K+s gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält K+s daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der fundamentalen Analyse.

