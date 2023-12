Fujian Sunner Development Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Sunner Development liegt aktuell bei 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche als durchschnittlich angesehen wird. In Bezug auf die Performance der Aktie zeigt sich jedoch eine Unterperformance von -28,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche. Auch im Vergleich zum gesamten Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite bei -9,82 Prozent, was auf eine schlechte Performance hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Fujian Sunner Development mit 1,06 Prozent eine leicht niedrigere Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,7 Prozent auf. Dies führt jedoch zu einer neutralen Bewertung aufgrund der geringen Differenz.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 19,96 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 17,18 CNH liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich jedoch ein neutraler Trend.

Insgesamt ergibt sich aus den fundamentalen und technischen Kriterien eine neutrale Bewertung für die Aktie von Fujian Sunner Development.