Fujian Sunner Development Aktie: Knallt es bald?

Die Dividendenrendite von Fujian Sunner Development liegt derzeit bei 1,06 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Fujian Sunner Development bei -24,29 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Nahrungsmittel-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,6 Prozent, was ebenfalls weit über der Performance von Fujian Sunner Development liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Fujian Sunner Development liegt bei 89,71, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamteinschätzung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fujian Sunner Development derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -16,26 Prozent über dem GD200 des Wertes verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,06 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht" für die Aktie.