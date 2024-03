Fujian Sunner Development Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujian Sunner Development-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und eine neutrale Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (32) als auch der 25-Tage-RSI (50,73) deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Fujian Sunner Development zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten zwei Wochen. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Jedoch ergibt sich ein schlechtes Handelssignal, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung zu Fujian Sunner Development sind niedrig, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Fujian Sunner Development-Aktie eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse.