Fujian Star-Net Communication Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das chinesische Unternehmen Fujian Star-net Communication hat eine Dividendenrendite von 0,58 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend bewertet.

In Bezug auf die Aktienperformance im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" verzeichnet Fujian Star-net Communication eine Rendite von -12,83 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,64 Prozent, während Fujian Star-net Communication mit 32,46 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fujian Star-net Communication liegt bei 63,04 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat Fujian Star-net Communication ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,88, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Fujian Star-net Communication gemäß den verschiedenen Kriterien eine neutrale bis negative Bewertung.