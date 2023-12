Fujian Snowman Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Fujian Snowman auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Fujian Snowman diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Industrie") hat die Aktie von Fujian Snowman im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,04 Prozent erzielt, was 19,31 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,74 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Maschinen" beträgt -1,08 Prozent, und Fujian Snowman liegt 18,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Snowman liegt bei 271,06, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt für Fujian Snowman bei 70,59, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 63,04 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".