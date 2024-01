Fujian Snowman Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Fujian Snowman-Aktie wird derzeit mit 7,37 CNH gehandelt, was einer Entfernung von -6,35 Prozent vom GD200 (7,87 CNH) entspricht. Dieses "Schlecht"-Signal ergibt sich aus der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,63 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,41 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs von Fujian Snowman als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Fujian Snowman in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,15 Prozent verzeichnet, während der Durchschnitt in diesem Sektor um 1,13 Prozent gestiegen ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchen- und Sektorvergleiche.

Die Dividendenrendite der Fujian Snowman-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent, was 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert für Fujian Snowman 271, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.