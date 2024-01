Fujian Snowman Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Fujian Snowman-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,89 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 7,48 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von -5,2 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und mit einem aktuellen Wert von 7,64 CNH liegt der letzte Schlusskurs nur um -2,09 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Fujian Snowman-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 271,06 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fujian Snowman-Aktie liegt bei 81, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 53,93, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fujian Snowman.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Fujian Snowman-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die fundamentale Bewertung, der Relative Strength Index und die Dividendenrendite gemischte Signale für die Fujian Snowman-Aktie, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt.