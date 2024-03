Fujian Snowman Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens AG":

Die Stimmung in sozialen Medien ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten war die Stimmung bezüglich Fujian Snowman überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujian Snowman-Aktie zeigt einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (39,25) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Snowman mit 271,06 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Fujian Snowman bei 7,55 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,96 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -7,81 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +2,2 Prozent, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Fujian Snowman-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, relativer Stärke, Fundamentaldaten und technischer Analyse.