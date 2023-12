Fujian Rongji Software Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Fujian Rongji Software (6,39 CNH) hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,8 CNH erreicht, was einer Distanz von -18,08 Prozent entspricht und als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 6,98 CNH, was zu einem Abstand von -8,45 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 76,06 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt keine klaren Signale von Überkauftheit oder -verkauftheit und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Fujian Rongji Software-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 302,49, was auf den ersten Blick als eher hoch erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "IT-Dienstleistungen" ist der Abstand jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz deuten darauf hin, dass die Aktie von Fujian Rongji Software in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung eine neutrale Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.