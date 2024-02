Fujian Rongji Software Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Fujian Rongji Software-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 77,13 eine Überkauft-Situation an. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Fujian Rongji Software mit 0 Prozent derzeit etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0,78 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 7,27 CNH für den Schlusskurs der Fujian Rongji Software-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,15 CNH, was einem Unterschied von -42,92 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,15 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -32,52 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die charttechnische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur Performance anderer Aktien im gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Fujian Rongji Software im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,99 Prozent erzielt, was 41,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -16,14 Prozent, wobei Fujian Rongji Software um 39,85 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analyse der RSIs, der Dividendenrendite, der technischen Aspekte und der Branchenvergleich des Aktienkurses deutet somit insgesamt auf eine negative Entwicklung der Fujian Rongji Software-Aktie hin.