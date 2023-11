Fujian Rongji Software Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Fujian Rongji Software beträgt 83,67, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 45,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Fujian Rongji Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,95 Prozent erzielt. Im Durchschnitt verzeichneten ähnliche Aktien einen Anstieg um 16,81 Prozent, was einer Underperformance von -46,76 Prozent für Fujian Rongji Software bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 12,32 Prozent im letzten Jahr, wobei Fujian Rongji Software um 42,27 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Fujian Rongji Software beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Rongji Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage (8,06 CNH) um -12,66 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,04 CNH) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,22 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fujian Rongji Software-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.