Fujian Rongji Software Aktie: Ist es vollbracht?

Die Diskussionen über Fujian Rongji Software in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung hin. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, während neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Rongji Software beträgt 302, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich angesehen wird. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Fujian Rongji Software eine Performance von -21,95 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 18,5 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -40,44 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.