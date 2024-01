Fujian Rongji Software Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Fujian Rongji Software hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" als weniger rentabel erwiesen. Mit einer Rendite von -21,95 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche von 14,58 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, schneidet Fujian Rongji Software mit einer Rendite von 36,53 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Fujian Rongji Software ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 302,49 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "IT-Dienstleistungen" liegt bei einem KGV von 0. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fujian Rongji Software zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 96,08. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf Stimmungen und Diskussionen im Internet zeigt sich bei Fujian Rongji Software eine starke Aktivität und eine langfristig positive Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.