Fujian Qing Shan Paper Industry Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die technische Analyse der Fujian Qingshan Paper Industry zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,42 CNH um -8,33 Prozent vom GD200 (2,64 CNH) entfernt ist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,49 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Fujian Qingshan Paper Industry als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Fujian Qingshan Paper Industry mit einer Rendite von 8,21 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 14 Prozent überdurchschnittlich performt. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,53 Prozent, wobei Fujian Qingshan Paper Industry mit 13,74 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 82,35 Punkten, was darauf hinweist, dass die Fujian Qingshan Paper Industry-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Fujian Qingshan Paper Industry eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Fujian Qingshan Paper Industry veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".