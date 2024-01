Fujian Qing Shan Paper Industry Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Dividende von Fujian Qingshan Paper Industry beträgt 2,03 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Fujian Qingshan Paper Industry erhält eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem 7-Tage-RSI von 42,86 Punkten und dem 25-Tage-RSI von 61,11 Punkten, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Branchenvergleich erzielte Fujian Qingshan Paper Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,05 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -7,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,56 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Fujian Qingshan Paper Industry. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.