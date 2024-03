Fujian Qing Shan Paper Industry Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujian Qingshan Paper Industry liegt bei 37,5, was auf eine "Neutral" Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 2,5 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Fujian Qingshan Paper Industry war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen zu beobachten. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,06 Prozent erzielt, was 7,81 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -20,87 Prozent, und Fujian Qingshan Paper Industry liegt aktuell 7,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.