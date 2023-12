Fujian Qing Shan Paper Industry Aktie: Jetzt aber!

Die Dividendenrendite von Fujian Qingshan Paper Industry beträgt derzeit 2,03 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwei Wochen wurde Fujian Qingshan Paper Industry von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Anleger-Stimmung wird als "Gut" eingestuft, da überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion hat 7 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte Fujian Qingshan Paper Industry eine Rendite von 8,21 Prozent, was mehr als 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 16,35 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Qingshan Paper Industry beträgt 45, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.