Fujian Qing Shan Paper Industry Aktie: Immer langsam!

Die Fujian Qingshan Paper Industry hat eine Dividendenrendite von 2,03 %, was 0,11 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Branche Papier & Forstprodukte. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fujian Qingshan Paper Industry liegt bei 46,15, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Die Auswertung ergab 7 gute und 0 schlechte Signale.

Im Branchenvergleich hat die Fujian Qingshan Paper Industry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche erzielt. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Fujian Qingshan Paper Industry aufgrund der Dividendenrendite, des RSI, der Anleger-Stimmung und der Branchenvergleichs als neutral bis gut eingestuft.

