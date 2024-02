Fujian Qing Shan Paper Industry Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Fujian Qingshan Paper Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -24,95 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Fujian Qingshan Paper Industry eine Outperformance von +11,89 Prozent erzielt hat. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite -24,95 Prozent, wobei Fujian Qingshan Paper Industry um 11,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Qingshan Paper Industry liegt bei 36,07, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Papier & Forstprodukte" weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Fujian Qingshan Paper Industry in den letzten Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Qingshan Paper Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -17,05 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.