Fujian Nanping Sun Cable Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI der Fujian Nanping Sun Cable einen Wert von 48,57 auf, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher laut RSI als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur Industriebranche erzielte die Aktie eine Rendite von 33,45 Prozent im vergangenen Jahr, was 31,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich der elektrischen Ausrüstung übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 31,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Fujian Nanping Sun Cable liegt mit 1,06 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsintensität verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionen über das Unternehmen nahmen ebenfalls zu, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie führt.