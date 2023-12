Fujian Nanping Sun Cable Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Fujian Nanping Sun Cable-Aktie zeigt sich in verschiedenen Kategorien mit unterschiedlichen Bewertungen. In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,06 Prozent, was 0,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Fujian Nanping Sun Cable besonders positiv diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie zeigen über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Fujian Nanping Sun Cable bei 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.