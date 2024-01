Fujian Nanping Sun Cable Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Fujian Nanping Sun Cable. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,73 an, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Fujian Nanping Sun Cable bei 1,06 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent für die Branche "Elektrische Ausrüstung". Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Fujian Nanping Sun Cable mit einer Rendite von 33,45 Prozent eine überdurchschnittliche Performance auf. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte eine mittlere Rendite von 1,74 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Fujian Nanping Sun Cable mit 31,72 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Fujian Nanping Sun Cable ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.