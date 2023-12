Fujian Mindong Electric Power Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Fujian Mindong Electric Power ist in den letzten 12 Monaten um -15,02 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -0,79 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Fujian Mindong Electric Power eine Underperformance von -14,24 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -0,79 Prozent, wobei Fujian Mindong Electric Power 14,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Fujian Mindong Electric Power liegt bei 52,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,43 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt kann die Aktie daher als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Fujian Mindong Electric Power derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent. In der Kategorie Dividende bekommt die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Fujian Mindong Electric Power beträgt 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral einzustufen ist. Die Aktie wird daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.