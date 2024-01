Fujian Mindong Electric Power Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Fujian Mindong Electric Power-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 10,28 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 10,27 CNH lag und damit einen Abstand von -0,1 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,77 CNH, was einer Differenz von +5,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Signal und einer Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 1,37 Prozent erzielt, was 1,45 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" beträgt -0,08 Prozent, was bedeutet, dass Fujian Mindong Electric Power aktuell 1,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,17 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Einstufung als "Neutral".

Die Anlegerstimmung hingegen ist überwiegend negativ, wie die Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien zeigt. In den vergangenen Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

