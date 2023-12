Fujian Mindong Electric Power Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Fujian Mindong Electric Power wurde der 7-Tage-RSI auf 33,33 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso ergibt der 25-Tage-RSI einen Wert von 50, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fujian Mindong Electric Power in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Fujian Mindong Electric Power von überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat Fujian Mindong Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,99 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von -15,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Fujian Mindong Electric Power in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet hat Fujian Mindong Electric Power ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,69, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Fujian Mindong Electric Power gemäß des RSI und der Anleger-Stimmung als "Neutral" bzw. "Gut" eingestuft wird. Allerdings zeigt die Aktie eine Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Fundamental betrachtet erhält sie eine "Neutral"-Bewertung.