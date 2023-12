Fujian Mindong Electric Power Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmung und das Interesse an Fujian Mindong Electric Power in den sozialen Medien sind unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Dies basiert auf der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung. In Bezug auf die Stimmungsänderungsrate ergibt sich jedoch ein positives Bild, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Fujian Mindong Electric Power eine Rendite von 1,37 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Fujian Mindong Electric Power liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,14 % als niedrig zu bewerten ist. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird der gleitende Durchschnittskurs von Fujian Mindong Electric Power als "Neutral" bewertet, da der Kurs der Aktie um -2,63 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt jedoch eine Abweichung von +5,16 Prozent, was zu einem "Gut"-Wert führt.

Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen Kriterien als "Gut" eingestuft.