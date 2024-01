Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Fulongma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,09 CNH für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10,33 CNH, was einem Unterschied von +2,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,41 CNH zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Fulongma für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Fulongma-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,91 Prozent erzielt, was 18,41 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die Rendite sogar 18,13 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fulongma eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Fulongma daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Fulongma sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 41,67 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 52,92 Punkten.

Insgesamt wird Fulongma in verschiedenen Analysemodellen mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.