Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fulongma derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,08 CNH, während der Aktienkurs mit 10,45 CNH um +3,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,38 CNH, was einer Abweichung von +0,67 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fulongma gesprochen. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, obwohl statistische Auswertungen der historischen Daten einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben haben.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Fulongma im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,91 Prozent erzielt, was 18,28 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 1,88 Prozent, wobei die Fulongma aktuell 18,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fulongma liegt bei 28,75, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".