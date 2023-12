Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Fulongma hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +20,08 Prozent darstellt. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Fulongma mit 20,03 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird der Fulongma-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fulongma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,08 CNH. Der letzte Schlusskurs von 10,05 CNH weicht um -0,3 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,29 CNH) weist eine nahezu gleiche Abweichung auf. Insgesamt erhält die Fulongma-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 81,58 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fulongma diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.