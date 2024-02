Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 64,26, was ihn als "Neutral" einstuft. Für den RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich der Wert auf 67,61, ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Fulongma in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Fulongma unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Fulongma-Aktie zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 10 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (8,22 CNH) liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 9,8 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den Diskussionen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" aufgrund der positiven Meinungen, jedoch auch einige "Schlecht"-Signale.