Fujian Longking Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Fujian Longking hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Fujian Longking um 5,03 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,1 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,25 Prozent, und Fujian Longking liegt aktuell 5,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Zuletzt wurde in den sozialen Medien viel über Fujian Longking diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen lag der Fokus jedoch eher auf den negativen Themen rund um Fujian Longking, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität der Aktie durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Fujian Longking in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Longking-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,08 CNH. Der letzte Schlusskurs (12,79 CNH) weicht somit um -20,46 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,88 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Fujian Longking-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.