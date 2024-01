Fujian Longking Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Fujian Longking-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 15,88 CNH verläuft. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 12,02 CNH liegt und somit einen Abstand von -24,31 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,61 CNH, was einer Differenz von -11,68 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergibt einen Wert von 82, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Fujian Longking-Aktie.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Fujian Longking-Aktie haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gestiegenes Interesse hin, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Fujian Longking-Aktie um mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Somit führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.