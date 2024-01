Fujian Kuncai Material-Anleger wird’s freuen!

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Chemikalien"-Branche hat Fujian Kuncai Material in den letzten 12 Monaten eine bessere Performance erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,35 Prozent gefallen sind, betrug der Rückgang bei Fujian Kuncai Material nur -5,26 Prozent, was einer Outperformance von +2,08 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von -7,35 Prozent um 2,08 Prozent über dem Durchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 59,03 CNH der Fujian Kuncai Material-Aktie um +9,13 Prozent über der 200-Tage-Linie (GD200) von 54,09 CNH liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) steht die Aktie mit einem Niveau von 56,04 CNH um +5,34 Prozent gut da. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schneidet Fujian Kuncai Material im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, da der Durchschnitt bei 1,94 % liegt. Die Differenz beträgt also 1,94 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwog die positive Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger positiv gestimmt. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.