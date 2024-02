Fujian Kuncai Material Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit in Relation gesetzt. Fujian Kuncai Material wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 62,39 ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Kuncai Material einen Wert von 368. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat Fujian Kuncai Material in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +35,52 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -24,68 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz zeigt sich bei Fujian Kuncai Material in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.