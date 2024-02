Fujian Kuncai Material Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Fujian Kuncai Material haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies geht aus einer Analyse hervor, die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Fujian Kuncai Material eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Fujian Kuncai Material gegeben. Aus diesem Grund wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Fujian Kuncai Material derzeit bei 76,04 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Fujian Kuncai Material beträgt 0 Prozent, was 2,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Fujian Kuncai Material 368, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Fujian Kuncai Material in verschiedenen Bereichen negativ bewertet wird, was auf eine schlechte Entwicklung hinweist.