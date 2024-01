Fujian Kuncai Material Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung der Anleger bezüglich Fujian Kuncai Material ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an zwei Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist Fujian Kuncai Material ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 368 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche ist das KGV von Fujian Kuncai Material weder über- noch unterbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fujian Kuncai Material-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie aktuell auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der letzten Handelstage liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fujian Kuncai Material eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Insgesamt erhält Fujian Kuncai Material auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung, eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentaler Sicht und ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Die Bewertung der Dividende fällt hingegen schlecht aus.